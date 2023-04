«Une lunette de W.-C. le suit en permanence»: Bertrand Deckers nous révèle les lubies et caprices du roi Charles III Le chroniqueur royal Bertrand Deckers, qui interviendra dans l’émission «Exclusif» après le reportage sur Charles III, nous livre ses indiscrétions. Photonews

Par Antonella Soro

Le reportage démarre par la présentation d’un trait de caractère de Charles qu’on ne connaît pas; c’est un joyeux drille qui a le sens de la dérision. Est-ce vrai? Oui, il est très drôle et c’est un pan méconnu de sa personnalité. Il est bosseur, c’est un intellectuel, un bureaucrate et… il a un don d’imitateur, il imite tous les personnages principaux de la saga «Harry Potter» pour les enfants de William et les petits-enfants de Camilla. En plus, il a un sens de l’humour très British, ce regard glacé sur les choses.

Son caractère a été forgé par le fait qu'il a été délaissé par ses parents et harcelé à l'école. En a-t-il tant souffert?

On se moquait de lui, oui, et on le frappait à coups de pantoufles. Cela remonte à ses 13 ans, à sa scolarité à Gordonstoun, ce collège perdu dans les landes écossaises. Cet établissement est censé forger des hommes virils, il y régnait une discipline militaire: on réveillait les élèves en criant à 4h du matin pour aller courir avec un sac de briques sur le dos avant de prendre une douche glacée. Il était la risée de tous parce qu’il pleurait pour rentrer chez lui. Cela a été l’horreur pour une âme sensible comme Charles, qui préfère écrire des poésies et poser son chevalet dans la campagne pour peindre des aquarelles.

Pour le petit-déjeuner, on lui propose trois œufs à la coque pour s'assurer qu'il mange celui à la température qui lui convient. Il semble qu'un de ses valets soit chargé de mettre la pâte de dentifrice sur sa brosse à dents. Il ne voyage jamais sans sa commode, qui contient dans le premier tiroir ses mouchoirs, dans le second ses chaussettes. Deux toiles de maître, son matelas, parce qu'il a de gros problèmes de dos, et une lunette de W.-C. le suivent en permanence. Une lunette de W.-C.? Absolument. Elle lui a été offerte par sa sœur la princesse Anne, qui a énormément d'humour. Elle lui a dit: «Cela te fera patienter en attendant de t'asseoir sur le vrai.» On sait son engagement pour l'environnement. Mais met-il la main à la pâte? À Highgrove, il a fait refaire les sanitaires pour que l'eau des douches et des bains soit récupérée pour arroser les potagers. Il a suivi des cours pour apprendre à traire les vaches et tondre les moutons. Il plante des arbres en permanence avec sa pelle. Il a un rituel: quand l'arbre est planté, il secoue ses branches et lui souhaite bonne chance. Que sait-on des manœuvres de réconciliation avec Harry et Meghan? Ils ont pris contact avec le secrétaire particulier de Charles III et auraient émis le souhait d'être présents sur le balcon lors du retour de l'abbaye de Westminster. À cela s'oppose William. Charles tente de concilier tout le monde. Les équipes travaillent en tout cas avec la perspective que le couple sera là. (Quelques jours après cette interview, on a appris qu'Harry ira seul au couronnement de Charles III, sans Meghan Markle, et sans leurs enfants.)