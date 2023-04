Il ne manquait que les flèches à la cité de l’Amour

La pratique de cette discipline est possible dans la commune d’Ecaussinnes. Aussi étonnant que cela puisse paraître, c’est le club de Braine-le-Château qui déménage. «Malheureusement, nous n’avons pour le moment aucune structure d’accueil à Braine-le-Château», constate avec regret Alain Linotte, le président de l’archerie Braine-Castelli. «Notre club a vu le jour il y a un an suite à un désaccord avec la compagnie médiévale. Nous avons pris la décision de nous tourner vers la compétition sportive. Cependant, il nous était interdit d’organiser notre tir nature en raison d’un tournoi de foot. Sur Ecaussinnes, nous avons pu trouver un point de chute. La porte n’est pas fermée du côté de la commune de Braine-le-Château. Nous rencontrerons les autorités d’ici la fin de l’année car des structures y existent bel et bien.Il n’est pas impossible, qu’à moyen terme, notre club compte deux implantations.»

En attendant, c’est à Ecaussinnes que l’archerie Braine-Castelli a trouvé refuge. Le club de tir à l’arc allonge la liste des sports praticables dans la cité de l’Amour. «Nous avons reçu un très bel accueil de la part des élus communaux. Même si la salle ne dispose pas des infrastructures nécessaires, nous sommes ravis d’avoir trouvé un lieu où nous poser. Chaque mardi, nous apporterons notre matériel afin que nos membres et les novices puissent découvrir et, surtout, pratiquer leur sport favori.»