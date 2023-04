Le vieux cloché le plus célèbre

Cette chapelle est citée pour la première fois en 1270 bien qu’elle ne soit devenue paroisse qu’en 1440. Son appellation «en-Marchiet» rappelle sa liaison primitive avec la rue de l’Ange, nommée alors Grand-Marché. Construite au XIIIe siècle elle fut restaurée en 1547, 1616 et, plus récemment, en 1890. Lors d’une de ses rénovations le clocher s’est désaxé de la tour au-dessus de laquelle il est bâti. L’église est aujourd’hui au service de la communauté paroissiale catholique Saint-Jean-Baptiste-Saint-Loup. Malgré son grand âge, elle garde son succès qu’elle doit, entre autres, à son statut au sein des sacro-saintes fêtes de Wallonie.

Depuis 1952, c’est là que se déroule la messe en wallon à qui feu l’abbé Paul Malherbe a su donner, au fil des années, ses lettres de noblesse. Grâce à son franc-parler et son humour, ce curé pas comme les autres, a su faire de sa messe un rendez-vous incontournable. En effet, s’ils y faisaient joyeusement brocarder chaque année, aucun des politiciens de la capitale wallonne n’aurait manqué de s’y montrer en bonne place. Bien plus que celle des dorures et blasons, cette noblesse-là s’est construite sur la bienveillance, la tolérance et la solidarité des quartiers populaires qui font la grande des villes. Paul Malherbe se distinguera aussi par ses actions caritatives auprès des populations les plus précaires.

Si elle est riche de souvenirs et de symboles, l’église Saint-Jean ne compte pourtant que très peu de décorations de valeur en ses murs. On citera ainsi des fonds baptismaux remontant à la toute première église Saint-Jean Baptiste et des tableaux attribués à Villebours et Cornélis Schut, tous deux élèves du grand Rubens. On y trouve enfin Quelques pierres funéraires des XVIe et XVIIe siècles rappellent le souvenir d’anciennes familles bourgeoises de Namur. Elle est classée au Parimoine wallon depuis le 15 janvier 1936.