Coronavirus: depuis 2020, les vaccins ont permis de sauver plus d’un million de vies en Europe

Les chiffres sont calculés sur base des taux de mortalité et des doses de vaccin administrées dans 26 pays. La plupart des personnes (96%) sauvées par les vaccins avaient plus de 60 ans, selon le rapport et un grand nombre de décès ont été évités, en particulier lors de la vague «omicron». Le nombre de vies sauvées par la vaccination au cours de cette période a été estimé à un peu moins de 570.000.

La région européenne de l’OMS comprend 53 pays, dont la Russie et plusieurs pays du Caucase et d’Asie centrale, en plus des Etats membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen.