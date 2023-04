«Arnaud Ducret, that’s life»: le comédien, beau-père de triplés, fait son one man show

Alors que TMC propose son one man show en direct, le comédien a levé le voile sur sa vie privée et sa famille recomposée.

Arnaud Ducret, c’est le comédien couteau suisse par excellence. Il peut exceller dans tous les registres. La comédie, bien sûr, mais aussi dans des rôles plus graves (il a joué Jacques Chirac dans le téléfilm «Adieu de Gaulle», en 2009, et campé Xavier Dupont de Ligonnès dans «Un homme ordinaire») et même le chant ou la danse (il est un ancien chanteur de gospel et a participé à la comédie musicale «Spamalot», tirée des Monty Python).

Ce mercredi, c’est bien sûr l’humoriste qu’on retrouvera avec la retransmission en direct de son dernier one man show, «That’s life», depuis le Casino de Paris. Un spectacle qui, derrière les rires, se veut aussi très personnel. «J’y parle des six ans de vie qui séparent mon précédent seul en scène de celui-ci. Je reviens sur ce qui s’est passé dans ma vie durant cette période. Ce spectacle parle aussi du temps qui passe et rappelle qu’il faut profiter de l’instant présent et des gens qui nous entourent.»

Et en parlant du temps qui passe, Arnaud Ducret ne s’est pas vraiment reposé sur ses lauriers durant ces six années, enchaînant les tournages et les émissions télé. Il a même eu droit à son propre prime time l’été dernier sur TF1, même si celui-ci, assez vulgaire, n’a pas fait l’unanimité auprès du public. Côté vie privée, là aussi, le comédien a connu quelques bouleversements. En 2018, il se séparait de la maman de son fils, Oscar, âgé désormais de 10ans. Et en 2021, il s’est remarié avec Claire Francisci, la nouvelle femme de sa vie, une danseuse et prof de pole dance!

«J’ai beaucoup de respect pour ce que fait ma femme», expliquait, l’an dernier, l’acteur. «Il faut faire connaître au public cette discipline qui n’a rien à voir avec ce qu’on peut faire dans les clubs de strip-tease. Elle défend vraiment la pole dance de cirque. Elle fait tout pour qu’on enlève cette image de boîte de nuit avec les billets dans la culotte. Claire est une ancienne danseuse du Crazy Horse et elle a monté sa propre école de pole dance. Elle a participé à plusieurs compétitions et à La France a un incroyable talent.»

Tout multiplié par trois

Désormais, le couple forme une famille recomposée peu ordinaire, puisque Claire était déjà la maman… de triplés. Et sa femme a quelque peu tardé avant de lui révéler leur existence. «Je ne l’ai pas su tout de suite. J’ai ouvert la porte et j’ai pris une claque. Ou plutôt trois!» Et d’expliquer, avec son sens de l’humour, à quoi peut ressembler la vie avec des triplés. «C’est compliqué, parce que déjà un gamin, tu dois tout lui répéter trois fois, mais là, autant dire que c’est neuf fois au total! En plus, ils sont bilingues. Donc je ne comprends rien. Ça change vraiment la vie.» En tout cas, il a pris le parti d’en rire et de le partager avec le public. «J’ai donc fait tout un sketch sur ça, sur les triplés.» Autant dire que sa vie pourrait s’intituler… parents, mode d’emploi.