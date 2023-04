Quatre travailleurs de DHL condamnés à des peines de travail et de prison pour des vols sur le site de Brucargo

Les trois hommes travaillaient en 2020 pour DHL sur le site de Brucargo. Ils y étaient responsables du chargement et déchargement d’avions-cargos de la société de transport de courrier et colis. Ils en ont profité pour chercher et voler des GSM et smartphones.

La police a pu retrouver le vendeur à partir du numéro d’un des appareils subtilisés. Ce vendeur a expliqué avoir acheté le téléphone à bon prix à l’un des prévenus. Celui-ci a reconnu avoir vendu 28 appareils d’un certain «Diego», qui s’est avéré être l’un des trois prévenus travaillant chez DHL. L’avocat de ce dernier a reconnu les ventes de téléphones mais a affirmé que son client n’était pas au courant qu’ils avaient été volés. «Il a été entraîné par l’environnement de travail toxique au sein de DHL, où de nombreux travailleurs commettent de tels faits. Depuis lors, il a retenu la leçon et a fondé sa petite entreprise», selon l’avocat.