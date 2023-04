La voisine de Micheline l’aide régulièrement à monter le train: ce gentil geste lui coûte la somme… de 5€, «je risque une grosse amende si je ne paie pas…»

Lieve est une voisine que l’on aimerait tous avoir. Afin que sa voisine âgée Micheline puisse rendre visite à sa famille, la septuagénaire l’emmène régulièrement à la gare de Bokrijk. Et étant donné que la distance entre le quai et wagon est trop grande et trop haute pour la grand-mère, Lieve lui donne un coup de main afin de monter dans le train. Un geste on ne peut plus humain qui lui coûte le prix… de 5€.

Mais pourquoi? Il s’agit tout simplement du coût qu’elle doit débourser pour se garer sur le parking de ladite gare. «Je peux aussi ne pas payer, mais s’ils vérifient, je risque unegrosseamende. Une note derrière la vitre ne sert à rien non plus: les contrôles sont tous automatiques, par le biais de la reconnaissance des plaques d’immatriculation», déplore la Belge auprès de HBVL.