Philippe Albert: «Je pense que Gand terminera 4e, mais le Standard sera favori des Europa Playoffs, encore plus que Bruges»

1. «Une dernière journée passionnante: ça peut partir dans tous le sens»

«On va vivre une dernière journée passionnante avec des scénarios qui peuvent partir dans tous les sens. Tant mieux que tout puisse encore se décider à tous les niveaux: pour le Top 4, le Top 8 et la descente. Pour les Champions Playoffs, je pense que Gand battra Ostende et terminera quatrième. Bruges jouera aussi à domicile, contre Eupen, et se doit de gagner en cas de mauvais résultat des Buffalos. Mais à mon sens, le Club a trop déconné depuis le mois de janvier et ne mérite pas d’arracher ce Top 4. Le Standard, lui, est encore en course aussi mais il faudrait un fameux concours de circonstances favorables pour qu’il dépasse les deux clubs flandriens.

Pour moi, les Rouches ont réalisé leur objectif en terminant entre la 5e et la 8e place. Ils seront favoris en Europa Playoffs vu ce qu’ils montrent depuis plusieurs semaines. Plus encore peut-être que Bruges. En tout cas, durant la phase classique, ils ont prouvé qu’ils ne devaient pas craindre les Blauw en Zwart.»