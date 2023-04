«Matière grise»: connaissez-vous la prosopagnosie?

C’est un sujet pour le moins original et pourtant qui nous concerne tous au plus haut point qu’aborde «Matière grise» ce soir: comment reconnaissons-nous les visages?

Pour certains, cette mémoire visuelle est essentielle, notamment dans leur métier. À commencer par les enseignants, qui au cours de leur carrière vont croiser des milliers d’enfants ou d’ados! On estime qu’une personne peut se souvenir de 5000 visages dans une vie. Ce qui fait toute la subtilité de ces processus, c’est que les visages sont à la fois très similaires et très différents. Mais on n’est pas tous égaux lorsqu’on croise quelqu’un. Certains sont des super-reconnaisseurs et sont souvent engagés par des agences de détectives ou la police.