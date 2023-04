Deux vendeurs de stupéfiants pris la main dans le sac et arrêtés par les policiers de Bruxelles Nord

Lors d’une observation effectuée par les policiers de la Recherche Locale 4 de la zone de police Bruxelles Nord sur la place de la Reine à Schaerbeek, ceux-ci ont été témoins de la vente de stupéfiants.

Deux jeunes se sont approchés de plusieurs individus et ont procédé à des échanges d’argent et de stupéfiants. Les policiers se sont alors faits connaître et ont procédé à l’arrestation des deux vendeurs en flagrant délit de vente de stupéfiants. Sur l’un des deux suspects, 14 pacsons de cocaïne et 105 € en petites coupures ont été saisis par les forces de l’ordre.