Il emménage dans sa nouvelle maison et tombe sur «une pièce cachée» bloquée par une armoire métallique: «Même mes chiens ne s’en approchent pas, donc je ne l’ouvre pas!»

Sur Reddit, un homme a fait part d’une effrayante découverte. Alors qu’il venait d’emménager dans sa nouvelle maison, il explique, photo à l'appui, être tombé sur une «pièce cachée au sous-sol». La porte qui l’emmène vers cette partie de l’habitation est bloquée par une armoire métallique, laissant présager les pires pensées.

«Les anciens propriétaires de ma nouvelle maison ont bloqué cette pièce cachée du sous-sol avec une étagère. La porte ne mène pasversl’extérieur. Meschiens ne s’approchent pas de la porte, donc je ne l’ouvre doublement pas!», écrit-il sur le forum. L’internaute ajoute: «Les films d’horreur m’ont appris que les questions posées sont toujours plus effrayantes et plus intéressantes que n’importe quelle réponse que je pourrais en tirer, de sorte que cette putain de merde reste fermée».