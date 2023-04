Une jeune fille décède aux Pays-Bas après avoir contracté la rougeole

Une porte-parole de la clinique a ajouté qu’elle ne pouvait rien dire au sujet de la patiente pour des raisons de respect de la vie privée. On ne sait pas non plus où la jeune fille a contracté la maladie.

Le risque de mourir d’une infection par la rougeole est inférieur à 1 sur 10.000 aux Pays-Bas. Toutefois, si des complications surviennent, elles peuvent être graves. L’encéphalite en est un bon exemple. La vaccination contre la rougeole fait partie du programme néerlandais de vaccination depuis 1976.