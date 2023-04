Des subsides wallons pour 14 projets de relocalisation alimentaire dans le Namurois et la Botte du Hainaut

LaMinistre wallonne de l’Alimentation durable Céline Tellier vient d’annoncerle soutien du gouvernement wallon à 57 projets de relocalisation alimentaire, pour 45 millions d’€. L’objectif est de déployer les filières agro-alimentaires émergentes sur le territoire wallon. 14 projets concernent la province de Namur et la Botte du Hainaut. Ainsi, 125.450€ sont dégagés pour l’acquisition d’une unité de triage mobile de céréales et légumineuses. L’outil est destiné à la coopérative bio de la Botte du Hainaut mais pourra être accessible à d’autres producteurs.

Le Moulin de Tongrinne (Sombreffe) pourra compter sur 500.000€ pour la construction et l’installation d’une meunerie artisanale.

Il y aura aussi 248.950€ pour les 4 Fermes (Fernelmont) pour un projet de production, conditionnement et commercialisation de protéines végétales et de pseudo-céréales (lentilles, quinoa, pois chiches et d’autres à venir) pour l’alimentation humaine.

Les Ateliers de Pontaury (Mettet) recevront 500.000€ pour la mise en place d’une plateforme destinée aux circuits courts comprenant notamment un lieu central de stockage, assemblage et préparation de commandes de produits locaux. 216.639€sont consacrés aux aménagements permettant la diversification des activités et l’optimisation énergétique d’une ferme collective pour les Jardins d’Arthey (Profondeville). Du côté de chez Agronuts (Fosses), le cœur du projet est la mise en place d’une unité de transformation du champ au client final tant pour les noisettes par l’entreprise que pour des noisettes produites par des partenaires. L’aide s’élève à 500.000 €. La Ferme De Grange (Anhée) recevra 257.400€ pour l’aménagement d’une infrastructure de stockage de céréales et de farine. Le projet vise également la mise en place d’un second moulin. Le développement d’une unité de production de yaourt végétal, à base de protéines végétales et de céréales de Yogurt Kitchen/Fournipac/Fromagerie Regal (notamment à Andenne) se voit verser un montant total de 308.000€. La Malterie Plan B (Havelange) aura 450.000€ pour l’aménagement et l’équipement d’une malterie capable de malter des petits lots de céréales. Pour Copains (Fernelmont), ce sera l’aménagement d’une infrastructure de boulangerie en vue de la production de 100% locaux et «zéro additif». Montant: 500.000€. 500.000€sont débloqués pour Semailles/l’Apethimmo (Assesse) et la mise en place de l’infrastructure (bâtiment, serre et terrain) nécessaire à la production de semences et de plants maraichers bios. L’aménagement d’une halle de commercialisation de produits locaux dans un quartier en phase d’urbanisation à Namur pourra compter sur 500.000 €. La mise en place d’une infrastructure pour la transformation et la commercialisation en BtoB de melons dans le cadre du développement de la filière «melons de Fernelmont» aura 134.692 €.