Affaire Dante Vanzeir: Romelu Lukaku «profondément déçu» par les propos racistes de l’ancien joueur de l’Union

La polémique se poursuit autour de Dante Vanzeir. L’ancien joueur de l’Union connaît désormais sa sanction après avoir tenu des propos racistes contre lesSan Jose Earthquakes jeudi dernier. Il a écopé de six matches de suspension de la part de la MLS. Mais les supporters des New York Red Bulls, où il évolue, ont marqué leur désaccord avec cette sanction, en réclamant… plus de matches de suspension à son égard!

Lire aussi Le calvaire continue pour Dante Vanzeir: ses propres supporters réclament une suspension plus longue pour le joueur (photo)

de videos

Des protestations avec lesquelles Sacha Kljestan, ancien joueur d’Anderlecht, était d’accord, comme il l’a fait savoir dans un talk show américain. «Je suis fatigué d’avoir encore à parler de racisme dans le football aujourd’hui. Je pense que 10 matches de suspension auraient été un signal plus fort. Six matches, c’est trop léger comme sanction», a déclaré l’ancien anderlechtois, qui a également déclaré qu’il avait discuté de cette affaire avec Romelu Lukaku, très engagé dans la lutte contre les discriminations, qui lui a confié qu’il était «profondément déçu» par les propos racistes tenus par Vanzeir.