Michèle Bernier reprend le rôle de Constance dans «La stagiaire»: «Je suis la plus vieille stagiaire de France!» Michèle Bernier reprend le rôle de Constance dans une huitième saison, qui s’annonce haute en couleur. François Lefebvre/FTV

Par Frédéric Seront

Décidément, Michèle Bernier est omniprésente cette semaine à la télé. Alors que vendredi, elle débarque dans «Mask Singer» sur TF1, ce jeudi, on la retrouve sur la Une dans la saison 8 inédite de «La stagiaire». Pour l’anecdote, l’an dernier, outre-Quiévrain, la saison 7 avait été diffusée le mardi sur France 3… face à «Mask Singer». Et le feuilleton avait écrasé à plate couture le divertissement de TF1 en faisant le double d’audience. Cette année, pas de risque qu’elle se fasse concurrence à elle-même, le divertissement de TF1 passant désormais le vendredi. de videos Reste que la comédienne de 66 ans a de quoi pavoiser. Voilà déjà huit ans qu’elle cartonne avec son personnage d’apprentie magistrate. Une longévité qu’elle n’aurait jamais imaginée lors du lancement en 2015. «Je ne pensais pas que je deviendrais la stagiaire la plus âgée de France», nous répond-elle dans un éclat de rire. Pour elle, ce succès s’inscrit dans le renouveau des séries made in France.

«Depuis quelques années, la fiction française est devenue de meilleure qualité. Les images sont belles, les scénarios, soignés. Tout ça a évolué dans le bon sens. Il y a eu une vraie volonté de rendre ses lettres de noblesse à la fiction française et de contrer la mauvaise image qu’on pouvait en avoir par rapport au cinéma et aux séries anglophones. Il y a aussi le côté proximité, les gens se retrouvent dedans. C’est leur région, leur pays, leurs lois, leur façon de travailler. C’est une très bonne chose en tout cas, ça fait travailler beaucoup de monde, des comédiens, des techniciens. Et puis, il faut arrêter de penser que tout ce que les autres font est d’office mieux. Ce n’est pas vrai.»

Lire aussi «On était à la renverse»: Michèle Bernier et Elodie Frégé commentent le casting de la saison 5 de «Mask Singer» Bien sûr, ce succès doit aussi beaucoup à la personnalité de Michèle. Que retrouve-t-on d’elle dans le personnage de Constance? «Certainement un peu de joie de vivre et d’empathie. On apporte toujours un peu de soi dans un personnage. Si je devais demain incarner une horrible personne, ça collerait moins. Ce qui fonctionne dans La stagiaire, c’est qu’il y a un lien entre elle et moi et qu’on me retrouve dedans. Ça colle à l’image qu’on peut avoir de moi. Cette saison, Constance va continuer d’évoluer. Elle est devenue le pilier de tout le monde, elle est grand-mère. Elle fait tellement de choses qu’à un moment, elle se rebiffe un peu.»

Autre point fort, son duo avec le juge Boris Delcourt, campé par Antoine Hamel. «C’est un tandem qui fonctionne bien. C’est un rêve de travailler avec Antoine. C’est un super-comédien et humainement, c’est une belle personne. Mais je suis très gâtée. Tous mes camarades autour de moi, que ce soit Philippe Lelièvre, quiinterprète mon mari, ou Nicolas Marié, alias le procureur Quiring, sont tellement humains… Je travaille uniquement avec des gens très généreux et entiers. Et ça doit transpirer à l’écran.» La saison 9 déjà en tournage En tout cas, il y a déjà une certitude: il y aura une saison 9! Lorsque nous l’avons interviewée, Michèle Bernier s’apprêtait à en débuter le tournage. «Et après, à la rentrée, je partirai en tournée avec la pièce de Laurent Ruquier Je préfère qu’on reste ensemble. On sillonnera toute la France et on passera aussi en Belgique.» Elle n’arrête donc jamais!