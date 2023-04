«The Amazing Spider-Man, le destin d’un héros»: le Spider-Man mal-aimé

Ce jeudi soir, TMC propose le film avec Andrew Garfield et Emma Stone.

Des trois comédiens qui ont endossé le costume de l’homme-araignée, Andrew Garfield est celui qui a eu le moins de chance. Sony a mis un terme à son rôle après seulement deux films, dont les résultats au box-office ont été jugés insuffisants, pour faire ensuite un reboot du personnage, désormais campé par un Tom Holland plus juvénile.

Mais, presque dix ans après, le comédien a pu finalement reprendre du service dans «Spider-Man: No way home», qui, grâce au multivers, réunissait les trois interprètes de Spidey. Une expérience qu’il a adorée. «Vous aviez trois acteurs qui se sentaient responsables d’un même personnage. Il y avait entre nous un lien fraternel. Et je pense que cela se ressent à l’écran.» Si bien que celui qui passait pour le mal-aimé parmi les trois interprètes de l’homme-araignée a regagné en popularité auprès du public… qui désormais aimerait le voir endosser le rôle une ultime fois. Comme quoi, il arrive que la roue tourne dans le bon sens.