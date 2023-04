Meurtre de Jacques Hermail à La Louvière: La défense de Jymmi Durieux plaidera la non-assistance à personne en danger

Deux autres accusés ont déjà été condamnés pour meurtre par la cour d’assises du Hainaut. La décision concernant Jymmi Durieux avait été cassée. Ses avocats demandent au jury liégeois qu’il réfléchisse à la qualification de non-assistance à personne en danger.

Les faits reprochés à l’accusé s’étaient déroulés le 1er février 2020. Une bagarre avait éclaté entre Jacques Hermail, la victime, et Jymmi Durieux, Michaël Liégeois et Gérard Dujardin. La scène s’était déroulée dans l’appartement de Jacques Hermail, situé à La Louvière. Les quatre protagonistes étaient ivres. La victime avait été aspergée de mazout et brûlée vive. Jymmi Durieux avait appelé les secours, mais la victime était décédée durant son transfert à l’hôpital. Les médecins légistes ont estimé que les brûlures à elles seules peuvent expliquer le décès de la victime.