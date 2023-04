Après avoir perdu près de 90 kg, Victoria a réalisé une abdominoplastie, mais l’intervention ne s’est pas déroulée comme elle l’aurait souhaité: «Je n’aurais jamais imaginé ça!» (vidéos)

Victoria est une mère de famille qui fait parler d’elle sur TikTok. C’est sur le réseau social qu’elle montre des vidéos de son corps, elle qui a perdu près de 90 kg. Si elle s’affiche, ce n’est pas sans raison. Elle a en effet été victime d’une abdominoplastie bâclée quand elle a voulu se faire enlever la peau de son ventre qui pendait.

de videos

«J’ai rêvé du jour ou j’aurais enfin ma chirurgie. Je n’aurais jamais imaginé que ce seraient mes résultats. Je n’aurais jamais imaginé quand j’ai accepté les cicatrices verticales et horizontales qu’il me resterait toute cette peau lâche. Sans parler d’un nombril qui ressemble à une hernie.On m’a dit que j’aurais un ventre plat et que je serais très satisfaite de mes résultats», déplore la jeune femme.