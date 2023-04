«Ça m’attriste un peu, c’est regrettable d’avoir supprimé l’émission»: Thomas de Bergeyck revient sur l’arrêt de «Place royale» sur RTL et annonce une potentielle bonne nouvelle

En 2018, on apprenait que l’émission «Place royale» ne serait plus diffusée sur RTL tvi. Le programme avait fait son retour, en mars 2021. Thomas de Bergeyck et Laura Beyne revenaient alors sur les 20 ans de règne d’Albert II, sixième roi des Belges. Le 1er juillet 2021, la princesse Diana aurait fêté son 60ème anniversaire. Pour cette occasion, l’émission avait une nouvelle fois fait son retour sur nos écrans.

Si Thomas de Bergeyck a continué de proposer des chroniques royales sur Bel RTL, il n’a jamais caché sa déception face à l’arrêt de l’émission en télé. Ciné-Télé-Revue est revenu sur ce coup dur, alors que l’animateur était l’invité de «Ça commence aujourd’hui», en tant que chroniqueur royal: «Ça m’attriste un peu. C’est regrettable d’avoir supprimé l’émission, tant les gens la réclament», nous confie Thomas de Bergeyck. «Heureusement, dans ‘RTL Info’, il y a encore beaucoup d’actualité royale, et je salue l’envie et la volonté de nos dirigeants de mettre en valeur ce sujet.»