Welkenraedt encourage ses citoyens à faire la fête entre voisins

La commune de Welkenraedt met à disposition des invitations à glisser dans les boîtes aux lettres et des affiches, pour tous ceux qui désirent promotionner et organiser leurs propres festivités dans leur quartier. Elle met également à disposition des sacs réutilisables, des gobelets et des sets de table.

Lors de la fête des voisins, qui se déroulera le 26 mai dans toute l’Europe, des millions de voisins se retrouvent pour boire un verre, manger un morceau, échanger et surtout se rencontrer. C’est l’occasion de renforcer les liens de proximité.