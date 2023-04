Grosse polémique à l’Amstel Gold Race: Tadej Pogacar a-t-il été aidé par le directeur de course? «C’est complètement scandaleux» (photos)

Une nouvelle fois impressionnant, Tadej Pogacar a écrasé la concurrence pour remporter l’Amstel Gold Race en solitaire ce dimanche. Mais malgré la supériorité du coureur slovène, un détail surprenant n’a pas échappé aux observateurs.

Alors qu’il était seul en tête de la course avec une vingtaine de secondes d’avance surson poursuivant Ben Healy, Pogacar a pu bénéficier de l’aspiration de la voiture du directeur de course, Leo Van Vliet, qui a rouléà quelques mètres à peinedevant lui durant plus d’un kilomètre. L’avance du Slovène sur son poursuivant est alors remontée de 19 à 33 secondes, si l’on en croit le chrono.