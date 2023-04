La Suède accueille le plus grand exercice militaire sur son territoire depuis un quart de siècle

Jusqu’au 11 mai, les forces terrestres, aériennes et navales de nombreux membres de l’OTAN, se préparent à une «attaque hypothétique d’une puissance étrangère». L’exercice se déroulera principalement dans le sud du pays et sur l’île de Gotland, dans la mer Baltique. La dernière fois qu’un entraînement de cette ampleur a eu lieu dans la région, c’était en 1989.

Tout en accueillant la masse de personnel militaire, la Suède met également les points sur les i concernant l’adhésion à l’OTAN. Cette étape devrait être franchie lors du sommet de Vilnius, les 11 et 12 juillet. Parmi les participants à Aurora 2023, on trouve donc de nombreux membres de l’OTAN. Des troupes des États-Unis, du Royaume-Uni, du Danemark, de la Norvège, de la Finlande, de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de l’Ukraine, de l’Autriche, de l’Allemagne, de la Pologne et de la France seront présentes.