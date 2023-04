Lancia Pu+Ra HPE : Vivement le futur

Cette fois, ça y est : la résurrection de Lancia ne pourrait être plus officiellement lancée. Le constructeur a dévoilé à Milan un concept qui trace les grandes lignes de ce retour très attendu.

Après les images d’une « sculpture » relativement abstraite et quelques teasing, Lancia a enfin publié les images du premier concept de sa résurrection. Comme promis, la Pu+Ra HPE reprend quelques caractéristiques de modèles emblématiques du passé, comme le feux arrière ronds de la Stratos, et les « stores » de la lunette arrière de la Beta HPE des Seventies. Et puis il y a le suffixe : HPE. L’acronyme signifiait autrefois « High Performance Estate », s’agissant d’une carrosserie break de chasse. Aujourd’hui, on le E devient évidemment celui de Electric, ce concept annonçant évidemment de futurs modèles à batteries, ainsi que de grandes ambitions technologiques. Lancia vise en effet une conso de 10 kWh/100 km (ce que n’atteint même pas une Twingo) et une recharge rapide permettant de faire le plein complet en 10 minutes. Wait and see…