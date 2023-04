A vendre : une Ferrari ex-Steve McQueen

Lors d’une vente organisée les 18 et 19 août prochains à l’occasion de la Monterey Car Week, la maison RM Sotheby’s proposera une magnifique automobile, qui a tout pour faire s’affoler les enchères. D’abord, cette 275 GTB/4 est une Ferrari des années 60, ce qui est déjà une très bonne excuse pour atteindre des prix à 7 chiffres. Pas négligeable non plus, elle a appartenu à une icône du cinéma, un sex-symbol de son époque, et surtout un type qui avait de l’essence dans les veines.

Bullitt

Selon la documentation, Steve McQueen aurait pris livraison de sa Ferrari flambant neuve en 1967, alors qu’il était en plein tournage de Bullitt (la Mustang verte, la super scène de poursuite, vous voyez ?). Il l’a conservée pendant quelques années, puis la voiture est passée de main en main, et l’un des propriétaires a décidé de la mutiler, en la découpant pour en faire un cabrio, et en la repeignant en jaune. Heureusement, la 275 a subi une restauration scrupuleuse par Ferrari Classiche de 2010 à 2013, pour retrouver sa configuration « sortie d’usine », et la pureté initiale de sa carrosserie signée Scaglietti. La voiture est estimée entre 5 et 7 millions de dollars. Ce qui semble bien modeste, sachant qu’elle a déjà été vendue 10 millions en 2014. Avis aux amateurs.