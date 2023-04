Les Belges champions du recyclage des piles et batteries: Bebat en a récolté 3.717 tonnes en 2022, «elles vont être triées puis être acheminées chez des recycleurs»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ces points de collecte, on les trouve un peu partout chez nous. Aux entrées des supermarchés et des commerces mais aussi dans les écoles et dans les entreprises. Une omniprésence qui contribue au succès du recyclage de piles et de batteries usagées sur le territoire, les Belges étant les champions du tri dans toute l’Europe!

Ainsi, l’an dernier, Bebat a récolté 3.717 tonnes de piles et de batteries pour leur donner une seconde vie, soit une fois et demi le poids de l’Atomium et 87 tonnes de plus qu’en 2021. Un exploit puisque partout ailleurs chez nos voisins, ce type de collecte est en baisse et que chez nous aussi, les ventes de piles et de batteries ralentissent (-5%).