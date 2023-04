Audiences foot du week-end sur Eleven: Standard - Charleroi, le match le plus regardé en Wallonie, Westerlo - Bruges en Flandre

Edito - Des rats morts jetés sur les supporters du Standard: le Sporting de Charleroi doit poser un geste fort en fermant la T4! Quelle sera la prochaine étape de leur idiotie (et on reste poli) ? Il faut crier « stop ». Et tout de suite. Quitte à pénaliser des innocents qui, dans la T4 ou en déplacement, n’ont rien à se reprocher.

Par Cédric Baufayt Rédacteur en chef adjoint de Sudinfo

3 matches arrêtés (contre Courtrai, Malines et OHL) sur les 16 disputés cette saison au Stade du Pays de Charleroi. Un triste record ? Jusqu’ici, certaines des actions des supporters présents dans la Tribune 4 pouvaient prêter à sourire. Comme le lâcher de balles de tennis. Certaines flirtent cependant avec le pathétique, comme leur systématique chant « Union belge mafia » pour tout et pour rien. On peut aussi évoquer le racisme de certains propos honteux, offensants et discriminatoires comme « C’est un Iranien qui ne dépense rien » visant Mehdi Bayat. Il paraît que ça fait partie du « folklore ». Soit. En attendant, l’attitude des supporters présents dans la T4 de Charleroi divise. Ce n’est pas nouveau : depuis quelques années, les tensions sont de plus en plus criantes avec le « reste » des fans carolos qui, eux, très logiquement, défendent le bilan comptable et sportif de Mehdi. Malgré l’une ou l’autre erreur (mais qui n’en commet pas ?), les Carolos viennent de vivre les 10 plus belles années de leur histoire, et certains ont la mémoire courte. Bayat mérite le respect pour ce bilan.

Aujourd’hui, alors que Charleroi pourrait manquer les playoffs à cause des sautes d’humeur de la T4, il est maintenant temps d’agir. Et de poser un geste fort. Certes, début 2023, le club a déjà privé de stade une partie des « Storm ». Une mesure qui n’a visiblement eu aucun effet et n’a provoqué aucune prise de conscience générale. Il y a d’abord eu ce jet de briquet et/ou de pièces contre OHL il y a un mois. Et vendredi, il y a eu ces rats morts peints en rouge lancés sur les supporters du Standard. Oui, venir déguisé en dératiseur à Sclessin, c’est potache. Mais les rats morts, non ! C’est l’escalade. Et c’est terriblement grave. Et l’excuse de l’acte isolé est scandaleuse. Le climat et la tension générés par les Storm ne peuvent déboucher que sur ce type de fait. Quelle sera la prochaine étape de leur idiotie (et on reste poli) ? Il faut crier « stop ». Et tout de suite. Quitte à pénaliser des innocents qui, dans la T4 ou en déplacement, n’ont rien à se reprocher. Mais là, on a l’impression qu’il n’y a plus de leader dans cette tribune capable de raisonner correctement, et de faire passer des messages clairs. Il faut donc un geste fort. Et symbolique. Il est temps de fermer cette T4 pour plusieurs matches. Un stade de foot, ce n’est pas une zone de non-droit… Au Sporting de prendre cette décision. Avec la Ville et les autorités compétentes. Elle paraît essentielle tant l’image de Charleroi se dégrade à cause de certains de ses supporters. Ce lancer de rats morts fait en effet le tour du monde. Et Charleroi ne mérite pas ça. Il y aura donc clairement moins d’ambiance dans le stade durant cette période de fermeture. Un prix à payer et à assumer. Ces pseudo-supporters carolos peuvent tout de même se féliciter: ils ont désormais le trophée de la stupidité dans leur armoire. Reste à voir si dans « leur petit monde », ils auront la lucidité et l’honnêteté de le reconnaître.

