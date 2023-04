Le groupe culte Tokio Hotel est de retour, et son leader Bill Kaulitz a bien changé: il est méconnaissable (vidéo)

Le chanteur au look gothique et très atypique n’a plus sa coupe emblématique…

Créé en 2001, le groupe Tokio Hotel accède au rang de superstars à partir de 2006, avec la sortie des albums «Schrei» (2005) et «Zimmer 483» (2007). Si le quatuor se fera beaucoup plus discret dès 2010, ce sont tout de même plus de 10 millions d’albums de Tokio Hotel qui auront été vendus dans le monde. Les quatre amis tentent, en vain, de faire un retour sur la scène musicale, mais le succès n’est plus au rendez-vous, en tout cas, pas autant que dans leurs années de gloire.

de videos

Ce week-end, l’émission «50’ Inside» consacrait sa rubrique «la story» au groupe. L’occasion de revoir Bill Kaulitz, qui a radicalement changé de look. Au revoir la coupe phare, et place à des longs cheveux blonds.