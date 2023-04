La France viole la Charte sociale européenne en tardant à freiner l’exode de personnes handicapées vers la Belgique

Vu ses carences structurelles d’offre socio-médicale adaptée, la France organise et finance depuis des décennies la prise en charge en Belgique de plusieurs milliers de personnes handicapées, adultes (près de 6.500) et enfants (près de 1.500), parfois très loin du domicile familial.

Et cela en raison des carences des services d’accompagnement social ainsi que des déficiences de l’offre médico-sociale en France. Ce constat est l’une des conclusions à laquelle est parvenu le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe, dans une décision publiée ce lundi, sur base d’une réclamation du Forum européen des personnes handicapées et d’Inclusion Europe.

Ces départs, souvent contraints, ont lieu sur orientation des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et donnent lieu à un financement, par les autorités françaises, estimé à au moins 400 millions euros.

Cette situation résulte d’une politique française qui a historiquement axé sa prise en charge des personnes handicapées sur les aspects médicaux et thérapeutiques, alors que la Belgique mettait l’accent sur la prise en charge socio-éducative, les capacités d’autonomie et le projet de vie des personnes, une approche plébiscitée par nombre de familles françaises.

Le sujet avait été évoqué par le président Emmanuel Macron lors de sa visite d’État en Belgique en 2018. Deux ans plus tard, le gouvernement français s’est engagé à «accélérer le déploiement de solutions adaptées aux personnes ayant les besoins les plus soutenus et stopper l’exode vers la Belgique».

Mais malgré les annonces de la France concernant un plan de prévention et d’arrêt des «départs non souhaités», la situation perdure. Le Comité considère que les mesures prises ou envisagées ne répondent pas au critère de «délai raisonnable».