Finale de la 12e session du Concours Raymond Micha

Celle-ci verra concourir des jeunes de 15 à 18 ans, venant des académies de Verviers, Arlon, Charleroi, Ransart, Outre-Amblève et Jodoigne.

Fort d’une tradition qui s’affirme de jour en jour, le concours se déroulera dans la salle capitulaire des Moines de l’Abbaye de Stavelot, haut lieu des concerts du Festival de Stavelot et de Wallonie.

Le Jury sera composé de musiciens de renommée internationale et de professeurs de musique de nos meilleures institutions.

Ainsi, pour la douzième fois, le club Rotary de Spa-Francorchamps-Stavelot est heureux de promouvoir, en participant directement à son organisation, un événement de nature culturelle, destiné à soutenir la jeunesse dans la réalisation de ses projets les plus captivants. Dans le même temps, il est l’occasion pour notre club de rendre un hommage particulier à Raymond Micha, musicien de talent et compositeur, et ancien membre d’Honneur du Club.