Le premier décollage de Starship, la plus grande fusée du monde, reporté

Le premier décollage de Starship, la plus grande fusée du monde développée par SpaceX pour des voyages vers la Lune et Mars, a été reporté lundi à cause d’un problème technique rencontré durant les toutes dernières minutes du compte à rebours.

Le lancement de cette géante était prévu à 08H20 locales (13H20 GMT) depuis la base spatiale Starbase, à l’extrême sud du Texas aux États-Unis.