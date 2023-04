Soutenue par près de 100.000 personnes, Jaelynn demande aux compagnies aériennes d’adapter leurs avions aux personnes obèses: «Mon partenaire et moi avons été victimes de discrimination et d’inconfort en voyageant»

«Les voyages en avion ne devraient pas être une source d’inconfort, d’embarras ou de discrimination pour quiconque, quelle que soit sa taille.Comme le montrent les statistiques, plus d’un milliard de personnes dans le monde sont de taille plus, mais de nombreuses compagnies aériennes n’ont toujours pas mis en place de politiques claires pour les accueillir.C’est inacceptable et doit changer», écrit-elledans une récente publication.

Dans cette pétition, Jaelynn, qui explique qu’elle et son partenaire ont été « victimes de discrimination et d’inconfort en voyageant », détaille plusieurs demandes qui pourraient aider les hommes et les femmes à forte corpulence. Par exemple, elle écrit que «tous les passagers de taille plus devraient disposer d’un siège gratuit supplémentaire, voire de deux ou trois sièges selon leur taille, pour répondre à leurs besoins et assurer leur confort pendant le vol» ou encore que «les compagnies aériennes devraient fournir une assistance aéroportuaire supplémentaire aux voyageurs de grande taille si nécessaire, y compris une assistance en fauteuil roulant et un embarquement prioritaire».