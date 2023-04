Ginette pensait parler à sa fille par message: la Belge de 76 ans a perdu 8.000 euros, «le langage, les adresses… c’était tellement bien fait»

On ne le vous dira jamais assez: soyez très prudent avec les personnes avec qui vous pensez communiquer sur les réseaux sociaux et autres applications de messagerie instantanée. Ginette, une Belge de 76, s’est récemment fait avoir, comme le relate GVA.

Les escrocs l’ont convaincue d’à nouveau leur faire un versement de 4.000 euros. Ce n’est qu’après une troisième demande que la Belge de 76 ans a refusée. «Ma fille avait soi-disant besoin d’une tablette et de vêtements. J’ai dit que c’était suffisant. Finalement, je n’ai découvert l’escroquerie que quelques jours plus tard, alors que je rendais visite à ma fille. Je me suis fâchée parce qu’elle a fait comme si de rien n’était».