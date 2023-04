Standard-Charleroi: pourquoi Lawrence Visser a commis une erreur d’arbitrage

Lawrence Visser est notre arbitre numéro un. Il lui arrive pourtant de se louper. Ce fut le cas vendredi à Sclessin, où plusieurs phases ont fait polémique. Mais une, surtout, parce qu’il y a eu une véritable erreur technique d’arbitrage. À la 68e minute, alors que le score est de 1-0, le referee arrête le jeu alors que les Carolos sont à l’attaque. Et il le fera reprendre à 40 mètres du but alors qu’il aurait dû le faire à la limite du rectangle. La loi 8 est en effet claire : « Quand le ballon était hors du rectangle au moment de l’arrêt (NDLR : voir photo), l’arbitre donne la balle à terre à un joueur de l’équipe qui a touché le ballon pour la dernière fois, et à l’endroit où le ballon a pour la dernière fois été touché. Tous les autres joueurs doivent se trouver au moins à 4 m du ballon jusqu’à ce que celui-ci touche le sol. »

L'avis de notre consultant, Stéphane Bréda : « Effectivement, Lawrence Visser a contrevenu au règlement. Je doute toutefois qu'une plainte éventuelle puisse aboutir. Ce serait le cas s'il avait par exemple repris par un coup franc au lieu d'une balle à terre. Ici, il y a erreur sur l'endroit où la balle à terre devait se jouer, ce qui est un peu plus « light ». N'empêche que c'est quand même un vrai problème. Moi, je lui reproche surtout de ne pas avoir sifflé plus tôt, dès que les fumigènes ont touché la pelouse. Le ballon était alors à 40 mètres du but, là où le jeu a finalement repris, et tout aurait été plus simple. »

Avant la balle à terre, on a vu M. Visser expliquer quelque chose à Felice Mazzù, que nous avons joint ce dimanche : « Il m’a dit qu’il était obligé d’arrêter le jeu, pour éviter qu’un joueur se blesse sur le fumigène en taclant. Mais il ne m’a pas dit qu’on allait faire la balle à terre aussi loin du but. J’ai donc été très surpris, tout comme déjà sur la non-carte rouge de Laifis et sur la non-deuxième jaune d’Emond… »