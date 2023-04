Il y a 130 ans, 5 personnes étaient tuées par balles avenue de Jemappes à Mons: une stèle leur rend à présent hommage

La manifestation avait pour but de revendiquer l’instauration du suffrage universel. Ce jour-là, la garde civique ouvre le feu et tue 5 personnes et en blesse plusieurs autres. Le lendemain, l’article 47 de la Constitution belge est revu. Le suffrage universel tempéré par le vote plural est alors mis en place pour les prochaines élections.

La Charte de Quaregnon

Suite à ces évènements, la Charte de Quaregnon a vu le jour. Celle-ci définit la doctrine politique des Socialistes de Belgique. L’inauguration de cette stèle a donc tout son sens. Elle a pour but de rappeler que des femmes et des hommes se sont battus pour revendiquer leurs droits. La mémoire de tous ces courageux est donc commémorée 130 ans plus tard. Ils ont mené un combat historique et important pour la liberté et l’égalité des citoyens belges, de tous les citoyens belges et ce peu importait leur fortune, leur niveau d’instruction ou leur conviction.