Un moment terrifiant filmé à la ferme: une vache attaque Dani et la «jette» en l’air, le pire a été évité de justesse! (vidéo)

Les caméras de surveillance de la ferme de Matthew, dans le comté de Cumbrie, ont capturé un moment terrifiant. Alors que sa femme voulait s’occuper de deux veaux, une vache habituellement calme s’est retournée contre Dani et l’a attaquée. L’animal est tout à coup devenu agressif, a asséné des coups de tête à la vétérinaire, qui a été «jetée» quelques secondes en l’air.

Sur la vidéo, on peut voir le fermier venir à la rescousse de sa femme. Sur Twitter, Matthew met en ligne les images des faits et indique: «C’est l’une des vaches les plus calmes de la ferme. C’est pourquoi vous ne devriez jamais leur faire confiance. La nuit dernière n’a pas été bonne. Dani va bien, juste meurtrie, mais si elle travaillait seule, cela aurait pu être différent».