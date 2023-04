Les Belges ont déjà réservé en masse leurs vacances d’été: «Si vous n’êtes pas flexible, il ne faut pas attendre»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les réservations pour les vacances d’été vont bon train. Dans les agences de voyages et en ligne, les Belges semblent bien décidés à mettre la crise derrière eux et à s’offrir quelques jours d’évasion. À tel point que, si vous avez des dates fixes ou un lieu de villégiature bien précis en tête, il n’est plus question de tarder. « Même s’il y aura des last minutes pour les plus flexibles », rassure le tour-opérateur TUI.

Lire aussi Attention si vous allez en vacances cet été en Espagne: le pays met en place des radars indétectables sur les routes, ils arriveront certainement bientôt en France

Sunweb a ainsi enregistré une augmentation de 60 % des réservations pour la Riviera turque, l’une des destinations phare de cet été. Avant elle, selon TUI, ce sont l’Espagne et la Grèce qui auront les faveurs des touristes belges.