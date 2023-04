Bruxelles veut accueillir les Mondiaux de cyclisme en 2030!

Bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close saitde son côtéque cette organisation pourrait donner à la Belgique une raison supplémentaire de célébrer 2030, qui sera évidemment une année très importante pour notre pays. «Les Mondiaux pourraient être l’un des événements marquants de la célébration des 200 ans de la Belgique. Le sport reste très fédérateur et chacun peut y trouver sa place. Nous sommes aussi convaincus que cela pourrait être un bon signal pour les générations futures.» a-t-il affirmé, confirmant par la même occasion que si le parcours se déroulera dans le cœur de la capitale, il prendra aussi place en dehors des limites de celle-ci.

C’était dans les cartons depuis quelque temps, c’est désormais officiel: Bruxelles a décidé de se porter candidate afin d’accueillir les Mondiaux de cyclisme en 2030. Présent lors de laconférence de presse qui a lancé cette candidature, le premier ministre, Alexander De Croo, s’est réjoui de cette initiative. «Ce sera l’occasion de ramener les Mondiaux chez nous, la maison mère du cyclisme, mais aussi la capitale de tous les Européens. Nous avons d’ailleurs tousles atouts d’une candidature forte, en plus de pouvoir proposer un parcours digne de cet événement», affirmait-il.

Des atouts

À la tête de Belgian Cycling, Tom Van Damme est convaincu que notre pays pourra accueillir une nouvelle fois l’organisation des Mondiaux, même si ça ne sera pas simple. «Nous avons toutes nos chances. Ce ne sera pas évident, car le cyclisme est un sport mondial, qui attire de plus en plus les candidatures pour l’organisation d’un tel événement. Néanmoins, la Belgique a des atouts fantastiques. 2030 sera aussi une année particulière pour notre pays, avec les célébrations du bicentenaire. En plus de pouvoir compter sur Bruxelles, qui est un cadre prestigieux, notre pays peut aussi se targuer que le vélo est dansson ADN.»