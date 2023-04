Des dizaines de pneus abandonnés à Hensies et dans plusieurs communes frontalières: «On va tout mettre en œuvre pour retrouver les coupables»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Hensies est à nouveau victime d’un dépôt sauvage. Il y a quatre mois, un camion avait déchargé des produits polluants au chemin du Trainage à Hensies, près du pont de l’autoroute et de l’ancienne décharge.

La commune avait déboursé plus de 20.000€ pour nettoyer la zone polluée. «C’est énorme, il a fallu tout dépolluer et même gratter la terre», avait déclaré Eric Thiébaut, bourgmestre d’Hensies. Cette fois, ce sont des dizaines de pneus qui jonchent le sol et le pollueur ne s’est pas contenté d’Hensies.