«Tous les chanteurs s’appellent Michel»: la Une consacre sa soirée à Sardou, Polnareff, Delpech, Fugain, Berger et Jonasz

Ce documentaire suit le parcours des six plus célèbres Michel de la chanson : Sardou, Polnareff, Delpech, Fugain, Berger et Jonasz.

«Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer!» Dès les premières images, on est plongé en pleines seventies avec Michel Fugain et son Big Bazar. Fugain, l’un des six Michel qui ont marqué la chanson française des années 60 aux années 90. L’idée du documentaire vient évidemment de la chanson de Bénabar «Maritie et Gilbert Carpentier», avec sa fameuse phrase «Ils s’appelaient presque tous Michel: Polnareff, Jonasz, Delpech, Michel Fugain, Michel Berger.» Et c’est sur le destin de ces artistes (auxquels a été rajouté Sardou) que se penche le film.

Si ces géants de la variété s’appellent Michel, ce n’est pas une coïncidence: ils sont nés tous les six entre 1942 et 1947 et Michel, dans ces années-là, c’est le prénom à la mode outre-Quiévrain, il y en avait plus de quatre cent mille! Le film nous plonge d’abord dans leurs débuts, pas toujours aussi fulgurants qu’on l’imagine. Le premier à passer à la télé… c’est aussi le plus jeune des six, Michel Berger, en 1963, alors qu’il n’a même pas 16 ans. Il lui faudra cependant encore plus de dix ans avant de percer en tant que chanteur, même si entre-temps, il ne va pas chômer en écrivant pour les autres. Michel Jonasz également débutera jeune comme chanteur d’un groupe éphémère, le King Set. Et lui aussi devra patienter avant de connaître ses premiers succès. Delpech éclatera plus rapidement. Polnareff également connaîtra une gloire quasi instantanée, même s’il commence en faisant la manche, guitare à la main, à Montmartre, sur les marches du Sacré-Cœur, où il est repéré à 21 ans par le responsable d’une maison de disques.