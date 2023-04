Amanda Lear: inoxydable et mystérieuse, à voir sur Arte

Ce documentaire essaie d’éclairer les zones d’ombre de cette personnalité sulfureuse, icône de mode, séductrice, maîtresse de rock stars comme Bowie et Bryan Ferry, chanteuse disco, peintre, comédienne, sociétaire des «Grosses Têtes» et plus encore.

Les années passent sans que l’on puisse lui donner un âge. Et pour cause, sa date de naissance, Amanda Lear la garde secrète, comme bon nombre de choses sur ses origines, son passé d’avant le mannequinat.

Amanda Lear n’a pas une vie, mais cent. Dans toutes, il y a un dénominateur commun: le culte du mystère. Qu’on dise d’elle encore aujourd’hui qu’elle est en fait un homme, peu lui importe, car l’essentiel est qu’on parle d’elle. Cette règle, elle l’a apprise de son maître, Salvador Dalí, dont elle a été la muse et le faire-valoir. «Fais comme la guêpe: pique et puis pars, me disait-il et c’est ce que je fais pour ne jamais ennuyer, pour susciter toujours l’intérêt», nous confiait-elle lors d’une de nos interviews. Inaccessible et fascinante, ce sont les deux mots qui résument aussi le portrait que dresse le réalisateur de ce docu.