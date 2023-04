Une nouvelle technique pour dérober GSM et portefeuille, à Montignies-sur-Sambre

Ce dimanche après-midi, un jeune homme de 21 ans se trouve dans la rue du Spinois, à Montignies-sur-Sambre, sac au dos. Il sent alors une pesée sur son sac, et se retourne: un homme est là, effectivement, derrière, pris littéralement «la main dans le sac». Ce dernier ne se démonte pas: «Je viens de me faire voler mon portefeuille et je regardais si ce n’était pas vous qui me l’aviez volé», assure-t-il.

Sa jeune victime, pour prouver sa bonne fois, sort à son tour et son portefeuille et son GSM. Ce qui devait arriver est arrivé: son interlocuteur extrait un couteau de sa poche et, sous la menace, s’empare des deux objets, avant de disparaître.