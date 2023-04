L’échevine manageoise Houdy oubliée sur lefolder de l’USC: «Je suis fatiguée et triste»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le folder de l’Union Socialiste Manageoise a été distribué ce lundi matin. Très vite, le téléphone de l’échevine socialiste de Emploi, de la Culture, des Jumelages, de l’Égalité des Chances, du Folklore, du Culte et Laïcité, Véronique Houdy a chauffé. Et pour cause: elle n’y figurait pas...