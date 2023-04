Vianney, coach dans «The Voice»: «J’ai tissé une vraie amitié avec Mentissa» Chaque samedi soir sur TF1, Vianney fait le show aux côtés de Zazie, Amel Bent et Bigflo & Oli dans «The Voice». Il se confie. Instagram/vianney

Par Rino Gallo

Vianney, pour les battles, un fauteuil est placé au centre de la scène et le coach assiste au show plus près des talents de son équipe. Comment avez-vous vécu cette nouvelle règle? J’avais l’impression d’être au premier rang d’un concert. On est vraiment à moins de deux mètres des talents. C’est assez incroyable. Le moment du débrief est très fort en émotion. On n’a pas le droit de s’échapper. Comme il y a moins de distance entre les talents et moi, je devais prendre mon courage à deux mains et trouver les bons mots. J’ai fait encore plus attention à ce que j’allais dire. Psychologiquement, il y a clairement un truc qui se passe. Sur le moment, l’expérience se vit beaucoup mieux, c’est plus intense au niveau des sensations, mais c’est tellement plus difficile de départager les talents…

Pour maximiser la sincérité, c’est parfois mieux de s’appuyer sur leur histoire. Certains talents ont vécu de sacrés trucs. Vous savez, nous avons tous des failles. Certains choisissent de les partager car c’est vraiment le ciment de leur art et de leur expression. Il est donc important de prendre leur passé en considération. Les talents livrent alors des prestations qui ont du sens. Si on ne s’intéressait qu’à leur performance vocale, ce serait dommage, même si certains candidats se déconnectent énormément de leur vécu. Ils ont beaucoup de pudeur et préfèrent mettre leur parcours de côté. Quoi qu’il en soit, la porte des coachs est toujours ouverte pour qu’ils nous racontent leur histoire et qu’on puisse ensuite la raconter sur scène, notamment à travers leur interprétation ou le choix de chanson.

Vous semblez encore plus à l’aise dans votre fauteuil rouge. C’est vrai. Je suis vraiment bien tombé, tant au niveau des coachs que de l’équipe de production. J’ai même tissé de vraies amitiés grâce à «The Voice», notamment avec Mentissa. Je me sens vraiment bien dans ce rôle de coach. Et puis, j’ai l’impression que ce n’est jamais la même chose d’une année à l’autre. Florent Pagny le disait en permanence, et il avait raison. Lire aussi «T’es devenue maléfique!»: les coachs de «The Voice» choqués par le Super block particulièrement cruel de Zazie Vous en doutiez? Je me demandais comment il faisait pour rempiler à chaque fois. En réalité, les talents font que tout est renouvelé à chaque saison, tout comme le banc des coachs ou les nouvelles règles mises en place par la production. C’est toujours très excitant. Bigflo & Oli ont vite pris leurs marques. Comment les avez-vous trouvés? Cette saison aurait pu être plus soft, sauf qu’il y a Bigflo & Oli. (Rires.) Vous savez, chaque coach est relié à un micro qui se trouve sur le côté du visage. Les trois quarts du temps, Bigflo tenait le bout de son micro en main et venait me voir pour me souffler des blagues à l’oreille. Il ne voulait pas que les gens l’entendent. Et quand il s’agissait de blagues trop hardcore, il préférait nous écrire des mots. Parfois, Zazie ne comprenait même pas pourquoi je pouffais de rire.