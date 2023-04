Guerre en Ukraine: Kiev sceptique sur les efforts de paix, «la Russie veut la guerre»

«Aujourd’hui la Russie veut la guerre. Il faudra du temps pour les efforts de paix», a déclaré Dmytro Kouleba dont le pays est attaqué depuis février 2022 par la Russie. «Vous ne pouvez pas dire que vous êtes en faveur de la paix tout en essayant de conquérir plus de territoires, en commettant plus d’atrocités, en détruisant des villages et des villes», a lancé M. Kouleba, lors d’une conférence de presse à Bagdad avec son homologue irakien Fouad Hussein.

Les offres de médiation entre les deux pays se multiplient ces dernières semaines. Dimanche, le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a indiqué avoir discuté avec la Chine et les Émirats arabes unis d'une médiation conjointe, accusant les États-Unis et l'Europe de prolonger le conflit. Et samedi, le président français Emmanuel Macron a discuté avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, des «étapes à venir dans l'organisation d'un sommet pour la paix».

«La Russie doit accepter quelque chose de très simple: arrêter la guerre et se retirer du territoire ukrainien. Cela créera un espace pour la diplomatie», a souligné M. Kouleba, rappelant que «la restauration de l'intégrité territoriale de l'Ukraine» représentait «la pierre angulaire» de tout effort de paix.

L’Irak aussi a proposé une médiation, après des pourparlers inédits entre l’Iran et l’Arabie saoudite lancés en 2021. Les deux grands rivaux régionaux ont finalement annoncé en mars une reprise de leurs relations diplomatiques sous l’égide de Pékin. Lundi le chef de la diplomatie irakienne Fouad Hussein a assuré que l’Irak était prêt à «aider» la Russie et l’Ukraine «à arriver d’abord à un cessez-le-feu, puis à entamer des discussions». «Quand les deux parties auront la conviction qu’il est nécessaire de lancer le dialogue, Bagdad sera au service des deux camps», a-t-il renchéri.