«Pékin Express»: place à la finale qui oppose Xavier et Céline, et Alexandre et Chirine

Maux de tête et nausées en Bolivie. Voilà dans quel état les candidats ont affronté les premiers jours de l’aventure « Pékin express », depuis le lac Titicaca, avant de rejoindre La Paz, la capitale la plus haute du monde. Puis, trempés jusqu’aux os et frigorifiés, ou au contraire accablés par la chaleur du Paraguay, les aventuriers pensaient avoir vécu les situations les plus compliquées durant les épreuves, mais le troisième pays traversé, le Brésil, ne les épargnera toujours pas.

Bien loin des séances de farniente sur la plage de Copacabana, c’est dans une ambiance apocalyptique que l’on va suivre la finale de ce soir, à Rio de Janeiro ! Une tempête tropicale s’abat sur le pays et c’est sous une pluie battante que les deux duos vont vivre leur première course, qui les emmènera sur les plages mythiques de la capitale brésilienne pour une épreuve de beach-volley, un sport aussi mythique que le foot.