Cette maman explique que ses beaux-parents refusent de voir leur petit-fils… à cause de son prénom: «Ils m’ont offert près de 1.000 euros pour que je change le prénom de mon bébé!»

Une jeune maman s’est munie de son smartphone pour raconter sa mésaventure sur Reddit. Elle raconte sur la plateforme que ses beaux-parents refusent de voir leur petit-fils… à cause de son prénom. Pire encore: son beau-père lui aurait proposé de l’argent afin qu’elle change le prénom de son bébé. «Mes beaux-parents ont pour tradition de donner le même nom au fils aîné de chaque génération. Disons que c’est «Peter». Cela dure depuis environ sept générations déjà, et ils sont très sérieuxà cesujet. Le cousin aîné de mon fiancé était la dernière personne à s’appeler Peter. Chacun de ses cousins n’a eu que des filles jusqu’à présent, donc notre bébé est le premier fils de sa génération et devrait donc porter ce nom», commence-t-elle.

Elle continue: «Je n’ai aucun problème avec le nom de Peter, et j’aurais été d’accord pour nommer mon fils comme ça. Malheureusement, c’était aussi le nom de mon oncle, qui est mort avant ma naissance. Je n’entrerai pas dans les détails, mais cela a été tragique et traumatisant pour ma famille. Mon père ne s’est jamais remis de la perte de son jeune frère. Au début, ils semblaient non seulement d’accord pour que nous évitions le nom de Peter, mais aussi pour celui que nous avons choisi».

Mais tout a changé quelques mois plus tard. «Cependant, ma grand-mère est malheureusement décédée alors que j’étais enceinte de sept mois. Nous avons voyagé pour ses funérailles. Lors de nos derniers jours là-bas, mes beaux-parents m’ont appelée pour m’offrir leurs condoléances. Puis ma belle-mère m’a demandée si j’étais prête à «penser au nom de Peter maintenant»».

La belle-famille a insisté, obligeant la femme et son compagnon à «honorer leur tradition». Quand le bébé est né, les beaux-parents étaient furieux et ont jugé le couple d’«égoïste». Son beau-père lui a même proposé près de 1.000 euros pour qu’elle fasse machine arrière et change le prénom de son fils en Peter.