Le détenu qui a agressé dimanche un agent à la prison de Namur a été transféré à la prison de Saint-Gilles: le travail a repris

« Le transfert du détenu vers la prison de Saint-Gilles a permis d’apaiser les tensions», a expliqué Arnaud Henin, assistant de surveillance pénitentiaire et délégué syndical CGSP. « Comme il présente des problèmes psychiatriques, il fallait qu’il puisse être transféré dans une annexe dédiée, comme c’est le cas à Saint-Gilles. Le transfert s’est fait en parfaite collaboration avec notre direction et la direction gestion détention, qui gère les transferts de détenus à l’échelle nationale. »

Un gardien avait été agressé dimanche matin. Il a reçu de nombreux coups de poings et a été visé à l’omoplate à l’aide d’une fourchette. Il est ouvert à l’arcade sourcilière et présente de multiples hématomes au visage et sur le corps. « La durée de son incapacité de travail ne nous est pas encore connue, mais elle pourrait s’étaler sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il est très choqué par ce qui lui est arrivé », a précisé Arnaud Henin.