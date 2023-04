«Mes proches ne sont pas trop étonnés par l’attitude de Nathalie, ils la trouvent négative et directive, limite militaire»: Michel évoque son aventure «Mariés au premier regard», «Nathalie devrait être plus douce…»

Au lendemain de votre mariage, Nathalie vous explique que vous ne lui plaisez pas physiquement alors que vous sembliez déjà amoureux d’elle. Pouvez-vous résumer les mots qu’elle a utilisés ?

Elle m’a dit que si elle m’avait croisé en rue, elle ne se serait pas nécessairement retournée sur moi. Elle me trouve trop âgé. À ce moment, je ne me suis pas braqué sur ces propos-là, cela valait peut-être la peine d’aller plus loin. Pour ma part, je ne me suis pas focalisé sur les tatouages de Nathalie alors que je n’aime pas ça. Je ne vais pas lui demander de les enlever.