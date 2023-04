«Gioia» de Pippo Delbono: symphonie de fleurs au Théâtre National pour une quête surréaliste et désenchantée de la joie

Mélange de lumière et de ténèbres, deuil et résurrection, tristesse et sursauts de vie, il se confie sur la scène du Théâtre National du 18 au 22 avril. La mélancolie du Tango, les notes de Nick Cave ou encore le standard jazz Petite fleur de Sydney Bechet viennent doucement suspendre le temps. Tandis que l’artiste/fleuriste Thierry Boutemy fait pleuvoir à torrents des fleurs de toutes les couleurs. Le merveilleux prend ici racine. Il répand l’allégresse et tient tranquille sa douleur. À moins que ce soit la nôtre. Tour à tour, Pippo Delbono, en jeans et chemise beige, et les acteurs de la troupe vêtus de costumes fantaisistes s’avancent et expriment leurs sentiments, leur tendresse. Figures baroques qui construisent un univers singulier, plein de fantaisie et de consolation.