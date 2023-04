Le coin du tacticien | Pascal Croughs: «On a fait un grand bond en avant concernant la formation des jeunes»

Cette semaine, Pascal Croughs vante les mérites de ce qu’il appelle le plan de formation. «J’ai regardé le dernier match entre Genk et Anderlecht et c’est là que j’ai remarqué qu’on avait fait un grand bond en avant concernant la formation des jeunes. Du côté d’Anderlecht, il y avait 7 joueurs issus du centre de formation sur le terrain au coup de sifflet final et c’est pareil pour le Standard, Genk, Bruges ou encore l’Antwerp, à des échelles différentes, évidemment.»

Cela fait plusieurs années que de nombreux événements sont mis en place par l’ACFF et c’est aujourd’hui qu’on récolte les fruits de tout ce travail. «L’ACFF a fait beaucoup de choses positives ces dernières années. Grâce à leur budget, qui équivaut à 300.000 euros par an, ils ont pu mettre en place de nombreuses activités qui permettent aux joueurs d’avoir des formations en plus de celles connues en club (Festifoot, Foot4Girls…)», explique notre consultant. «Si les clubs décident de s’intéresser à tout ça, ils verront évidemment beaucoup plus de jeunes, issus de leur centre de formation, dans leur équipe première.»